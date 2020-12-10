بالأرقام.. أفضل خمسة أندية في دوري الأبطال بعد انتهاء دور المجموعات

2020/12/10 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أسدل الستار عن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بانتهاء يوم أمس الأربعاء، واكتمل نصاب الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر، كما تم تحديد الفرق المترحلة إلى بطولة الدوري الأوروبي، وأخيراً الفرق الثمانية التي أقصيت من الباب الخلفي باحتلال المركز الرابع.

وحدثت بعض المفاجآت في دور المجموعات مثل إقصاء مانشستر يونايتد وإنتر ميلان مبكراً في سيناريو لم يكن متوقعاً، بينما تجنب ريال مدريد هذه الكارثة بفوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ، بل وتأهل كمتصدر لمجموعته لكي يجعل مواجهته في دور ثمن النهائي أسهل نسبياً.

ومما لا شك فيه أنه كان هناك تباين بالمستوى بين الفرق المشاركة في دور المجموعات، بل حتى في الفرق الـ16 التي عبرت إلى الدور التالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم ترتيب أفضل 5 فرق في الجولات الستة الماضية في كل مجال بشكل منفصل:

أقوى الفرق هجومياً في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ: 18 هدفا

برشلونة: 16 هدفا

بوروسيا مونشنجلادباخ: 16 هدفا

مانشستر يونايتد: 15 هدفا

تشيلسي: 14 هدفا

أقوى الفرق دفاعياً في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي: استقبل هدف واحد فقط

تشيلسي: استقبل هدفين

بورتو: استقبل 3 أهداف

ليفربول: استقبل 3 أهداف

يوفنتوس: استقبل 4 أهداف

أكثر الفرق حصداً للنقاط في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ: 16 نقطة

مانشستر سيتي: 16 نقطة

يوفنتوس: 15 نقطة

برشلونة: 15 نقطة

تشيلسي: 14 نقطة

أكثر الفرق استحواذاً على الكرة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة: 59.5%

مانشستر سيتي: 58.7%

ريال مدريد: 58.1%

بايرن ميونخ: 58%

بوروسيا دورتموند: 56.9%

أكثر الفرق تسديداً على المرمى في دوري أبطال أوروبا

برشلونة: 18.5 تسديدة في المباراة الواحدة

لايبزيج: 17.2 تسديدة

إشبيلية: 16.3 تسديدة

بايرن ميونخ: 15.8 تسديدة

ريال مدريد:15.7 تسديدة

أفضل الفرق من حيث دقة التمرير في دوري الأبطال

برشلونة: 90.9%

ريال مدريد: 89.6%

مانشستر سيتي: 88.7%

بوروسيا دورتموند: 88.1%

يوفنتوس: 87.6%

أفضل الفرق من حيث المراوغات في دوري أبطال أوروبا

برشلونة: 16.2 مراوغة ناجحة في المباراة

باريس سان جيرمان: 14.7 مراوغة ناجحة

ريال مدريد: 14.3 مراوغة ناجحة

أتلتيكو مدريد: 14.3 مراوغة ناجحة

شاختار: 12.3 مراوغة ناجحة

أقل الفرق استقبالاً للتسديدات في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي: 4.3 تسديدة في المباراة الواحدة

ريال مدريد: 7.7 تسديدة

برشلونة: 8.7 تسديدة

إنتر ميلان: 8.8 تسديدة

مارسيليا: 9.3 تسديدة

أكثر الفرق قطعاً للكرة في دوري أبطال أوروبا

لايبزيج: 22.2 افتكاك كرة في المباراة الواحدة

سالزبورج: 19.7 افتكاك

يوفنتوس: 18.2 افتكاك

أتلانتا: 17.8 افتكاك

أياكس: 17.7 افتكاك

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