القانونية النيابيـة تكشف لـ/ نينا / تفاصيل الاجتماع مع مستشار الكاظمـي لشؤون الانتخابات : الدعم الحكومي للمفوضية لايزال خجولا

2020/12/10 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تفاصيل اجتماعها الساخن مع مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات ، حول استعدادات الحكومة ودعمها للمفوضية في اجراء الانتخابات المقبلة.وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " استضافة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات هي امر ضروري للوقوف على اخر تطورات جدول عمليات المفوضية ورؤية الحكومة نحو اجراء الانتخابات النيابية المقبلة "، مشيرا الى ان " متابعة عمل المفوضية هو من اختصاص اللجنة القانونية رقابيا وتشريعيا ، اما مكتب رئيس الوزراء هو جهة تنفيذية تتعاطى مع المفوضية بشكل مباشر ".واضاف ان " النقاش مع مستشار شؤون الانتخابات كان طويلا ، وقد طالبنا الحكومة بارسال مقترحاتها لتعديل قانون الانتخابات الجديد لوجود مشاكل فنية كثيرة ، بغض النظر عن نظام الدوائر المتعددة الذي يحتاج الى تعديل مسبقا "، مبينا ان " هناك قضايا اخرى منها قانون الاحزاب وضمان التمويل وترشيد الانفاق ، ومتابعة جدول العمليات الانتخابية والتعاقد مع شركات رصينة لاعداد البطاقة البايومترية ، وتأمين الاجهزة الالكترونية التي تحتاجها المفوضية في عملها ".واوضح ان " تلك التفاصيل ماتزال في طور الخطوات الابتدائية لان الحكومة لم توفر حتى الان تمويلا لعمل المفوضية "، مبينا ان " الاداء الحكومي لدعم المفوضية لايزال بسيطا وخجولا ، ولذلك ضغطنا نحو توفير كامل الدعم الحكومي للمفوضية لاجراء الانتخابات ".وكانت اللجنة القانونية النيابية ، عقدت امس الاربعاء اجتماعا مشتركا مع مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي ، للوقوف على دعم الحكومة للمفوضية لاجراء الانتخابات المبكرة وتأميـن الدعم المالي واللوجستي ./انتهى5

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