2020/12/10 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بدأت صباح اليوم الاحتفالية المركزية بيوم النصر على داعش الارهابي بحضور وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي ./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الاحتفالية المركزية بيوم النصر على داعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الاحتفالية المركزية بيوم النصر على داعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).