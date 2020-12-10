افاق تعاون جديدة بين العراق ومصر بكافة المجالات

2020/12/10 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن محمد التميمي مع وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد في اكار تفعيل مذكرات التفاهم بين الوزارتين بالبلدين الشقيقين

وتم خلال اللقاء مناقشة أطر التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا والتأكيد على تواصل الفرق العلمية العراقية والمصرية حول البروتوكولات العلاجية وعلاج المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية اسوة بالمواطن المصري وادامة التعاون من اجل السيطرة والقضاء على هذا الوباء والتعاون الصحي المشترك في كافة المجالات بما يسهم تقديم خدمات متميزة للمواطن العراقي والمصري على حد سواء.

ومن الجدير ذكره بان وفدا وزاريا عراقيا قد وصل العاصمة المصرية القاهرة يوم امس برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم حيث سيوقع الوفد خلال الزيارة، سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري تشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرا ً.

هذا وسيجري الوفد خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقي ونظرائهم المصريين، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، وان اجتماعا ثلاثيا سيعقد بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، على هامش الزيارة .

ويضم الوفد وزراء الصحة والهجرة والاستثمار والتجارة والصناعة .

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة

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