رأس المال: الفصل الثاني والعشرون (81) - كارل ماركس

2020/12/10 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس تحول فائض القيمة إلى رأسمال4) الظروف التي تحدد أبعاد التراكم، بمعزل عن نسبة انقسام فائض القيمة إلى رأسمال وإيراد.



درجة استغلال قوة العمل.



قدرة إنتاجية العمل.



تنامي الفارق بين رأس المال المستخدم ورأس المال المستهلك.



مقدار رأس المال المدفوع سلفاًإذا عرفنا النسبة التي ينقسم بموجبها فائض القيمة إلى رأسمال وإيراد، فمن الواضح أن مقدار رأس المال المتراكم يتوقف على المقدار المطلق لفائض الق ......





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