الارسوزي وتأسيس وحدة اللغة والفكر والثقافة القومية (2) - ميثم الجنابي

2020/12/10 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي أسس الارسوزي فكرته القومية من خلال البحث عن جذر اللغة في الحياة نفسها.



وأعتبر أن "جذر اللغة هي الحياة".



وذلك لأنها تتمثل العلاقة المتبادلة بين وضع الجسد وبين المعنى الذي هو صداه في الوجدان.



فوحدة الصوت والخيال في الكلمة العربية يؤدي إلى ظاهرتين او نتيجتين تميزها عن غيرها وهي أولا- فقدان المترادفات، وثانيا – الاختلاف في التطور بين الكلمة العربية وغيرها في اللغات الأخرى.



فالأجانب لا يعرفون قراءة ما ......





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