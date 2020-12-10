ارتفاع اسعار النفط العالمية بسبب طرح لقاح كورونا وزيادة الطلب العالمي

2020/12/10 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد تجاهل الزيادة الهائلة في مخزونات الخام الأمريكية وسط تفاؤل بأن طرح اللقاح سيؤدي إلى تحسن سريع في الطلب العالمي على الطاقة العام المقبل.أفادت إدارة معلومات الطاقة عن قفزة قدرها 15.2 مليون برميل في مخزونات … Readmore

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