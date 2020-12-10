زلزالان قويان يضربان جنوب شرق روسيا

2020/12/10 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ضرب زلزالان قويان اليوم الخميس، منطقتي ريانغاري وبورياتيا في منطقة إيركوتسك جنوب شرق روسيا دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الطوارئ في إيركوتسك قولها في بيان: “وقع حدث زلزالي في أراضي منطقة إيركوتسك بلغت شدته في مركز الزلزال 6ر7 درجات وفي مدينة إيركوتسك من 5 الى 6 درجات”.وأشارت المديرية الرئيسة لوزارة الطوارئ في بورياتيا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.من جهتها لفتت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مركز الزلزال كان في دلتا بحيرة بايكال على بعد 16 كيلومترا شمال غرب دوبينينو.وأعلنت حالة التأهب القصوى في إيركوتسك في حين تواصل فرق البنية التحتية للمرافق والمنشآت الاستراتيجية في المدينة العمل بشكل طبيعي وتقوم كوادر الإنقاذ في المنطقتين بفحص المرافق والمنشأت الحيوية ذات الصلة المباشرة بتأمين احتياجات السكان.



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