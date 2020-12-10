2020/12/10 | 11:38 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصل الى مدينة الفلوجة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل الى مدينة الفلوجة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل الى مدينة الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).