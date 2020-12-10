في ذكرى النصر.. العمليات المشتركة: الحشد الشعبي يمتلك إرادة قوية واستعداد عالي للتضحية

2020/12/10 | 11:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد نائب قائد العمليات العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، الخميس، أن قوات الحشد الشعبي تمتلك إرادة قوية ولديها استعداد عالي للتضحية، فيما أشار إلى أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية كانت دافعا رئيسيا لقتال الإرهاب.وقال الشمري في كلمة القاها خلال احتفالية يوم النصر وتابعتها /المعلومة/، إن “قوات الحشد الشعبي تمتلك إرادة قوية ولديها استعداد عالي للتضحية”، مبينا أن “قوات الحشد الشعبي قوات نظامية وتأتمر بأوامر القائد العامن للقوات المسلحة”.وأضاف الشمري، أن “ الحشد الشعبي شارك بجميع معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية”.وفي سياق متصل أكد الشمري أن “فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية ارجعت إرادة القتال وكانت دافعا رئيسيا لقتال الإرهاب”.



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