البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية يكرمان الطلبة الاوائل في الموصل

2020/12/10 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كرم البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، امس الأربعاء، الطلبة الأوائل، في الجامعة التقنية الشمالية بمدينة الموصل، بالإضافة إلى دعمهم في مواصلة التعليم مجانا عبر منصة كورسيرا العالمية، تزامنا مع يوم النصر في تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي. وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، في حفل التكريم، إن البنك المركزي العراقي سباق في دعم المجتمع عبر المبادرات المميزة التي يقدمها لتطوير الموارد البشرية عبر التدريب ودعم الثقافة وإعادة الق بغداد عبر تأهيل الساحات والمباني المهمة، بالإضافة إلى دوره المهم في السياسة النقدية التي أدت إلى تقليل التضخم إلى الدرجات الدنيا. وأضاف أن هذا التكريم، هو مقدم من البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة إلى الطلبة الأوائل، وتشجيع لجميع الطلبة بضرورة مواصلة العلم والمعرفة لكي يساهموا في تقدم البلد، مشيرا إلى أن البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية منح الطلبة الأوائل هدايا رمزية بالإضافة إلى مواصلة تعليهم مجانا من خلال الجامعات العالمية عبر منصة كورسيرا العالمية لتنمية مواهبهم. وأشاد الحنظل بجهود البنك المركزي العراقي بالبرامج الثقافية والعلمية والمشاريع التي أقيمت بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة في مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، منها منح الشباب الموصلي قروض بدون فائدة لمساعدتهم في افتتاح مشاريع خاصة.

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