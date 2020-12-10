الرافدين يصدر توجيهاً لفروعه يتعلق بالقروض

2020/12/10 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجّه مصرف الرافدين، الخميس، فروعه كافة بالإسراع في إنجاز معاملات منح القروض بجميع أنواعها.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "لقرب نهاية السنة الحالية، فعلى الفروع إنجاز معاملات القروض للذين تقدموا بطلبات المنح بالسرعة الممكنة".

وأشار المكتب إلى أن "ذلك الإجراء يأتي للقيام بالأمور التنظيمية والتطبيقية ولاستكمال ميزانية المصرف السنوية".

يذكر أن مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق آليات وضوابط معينة.

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