بغداد والقاهرة تتفقان على زيادة الحركة الجوية

2020/12/10 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت صحيفة "الصباح" الرسمية، الخميس، بأن العراق ومصر اتفقا على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لزيادة الحركة الجوية وفتح المجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني بينهما.

وذكرت الصحيفة، أن "العراق ومصر اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات النقل الجوي والطيران المدني، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بما يسهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح المجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني بينهما".

وأوضحت، أن "ذلك خلال لقاء وزير النقل ناصر حسين الشبلي، مع وزير الطيران المصري محمد منار، بعد وصول الوفد الوزاري العراقي الى القاهرة، مساء امس الاربعاء، برئاسة وزير التخطيط خالد بتال، وعدد من الوزراء، وسيلتقي الوزراء نظراءهم المصريين اليوم الخميس، لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين".

بدوره، قال سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، للصحيفة، إن "زيارة وزير النقل لمصر جاءت لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بغداد مؤخراً"، مؤكداً "عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر".

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