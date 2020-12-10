هيئة عليا لمراقبة أعمال الموارد المائية في بغداد

2020/12/10 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تنسقُ محافظة بغداد مع الجهات المختصة لتشكيل هيئة عليا لمراقبة ومتابعة اعمال دوائر الموارد المائية.وقال مدير دائرة مجاري محافظة بغداد المهندس شاكر عواد الكعبي في حديث صحفي إن “المديرية عقدت اجتماعا في مجلس النواب لمناقشة مشاريع المجاري المتلكئة والمنجزة، منبها على ان المرحلة المقبلة تتطلب اعداد خطة رصينة لاستقبال موسم الامطار …

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