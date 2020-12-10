“الجنائية الدولية” تغلق قضية جرائم بريطانيا بالعراق

2020/12/10 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأعلنت محكمة الجنايات الدولية، إغلاق ملف التحقيق بارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب خلال مشاركتها في الغزو على العراق منذ العام 2003.المحكمة وفي تقرير نهائي مكون من 183 صفحة نشرته عبر موقعها الرسمي، أوضحت عبر لسان المدعية العامة فاتو بنسودا، عدم رفع قضية ضد الجنود البريطانيين، لأسباب وصفتها بـ”المهنية”.ورغم ذلك، أشارت فاتو إلى وجود …

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