المالية النيابية: قانون الاقتراض سينتهي نهاية الشهر الحالي .. هذا البديل

2020/12/10 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعا عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، الخميس، الحكومة العراقية إلى احترام القوانين الاتحادية وايجاد السبل في معالجة الثغرات فيما يتعلق إرسال مشروع قانون موازنة 2021.، مشيرا إلى أن قانون الاقتراض سينتهي نهاية الشهر الحالي.وقال السعداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة المالية النيابية تضع الكثير من علامات الاستفهام حول تأخر إرسال موازنة 2021 “.وأضاف أن “مجلس الوزراء لغاية اللحظة لم يناقش موازنة 2021 والمتبقي من السنة بقرابة ٢٠ يوما ما نحتاجه داخل مجلس النواب لغرض تشريع قانون الموازنة بقرابة ٤٥ يوما”، مبينا أن “قانون العجز المالي ينتهي في ٣١ / ١٢ بعد ذلك لا يحق للحكومة أن تصرف الأموال دون غطاء مالي”.ولفت السعداوي إلى ان “الحكومة ملزمة بدفع ما لديها من قوة داخل مجلس الوزراء لارسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب وبخلاف ذلك سنحمل الحكومة مسؤولية تأخر دفع رواتب الموظفين في موعدها المحدد”.وكان النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لمجلس النواب.



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