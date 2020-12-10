عمليات غرب نينوى في ذكرى النصر : ماضون بحماية الحدود وتنفيذ اتفاق سنجار

2020/12/10 | 11:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واع - فليح العبيدي

اكدت قيادة عمليات غرب نينوى المضي بحماية الحدود العراقية السورية وتنفيذ اتفاق سنجار.

وقال قائد العمليات اللواء الركن جبار الطائي لوكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، لأننا عراقيين من حقنا في يوم النصر الذي شهد الإعلان عن تحرير ارض العراق محررة بالكامل من عصابات داعش الارهابية

واضاف الطائي في ذكرى النصر ان هناك اتفاقية ابرمتها الحكومة الاتحادية مع اقليم كردستان بشان قضاء سنجار ونحن جادون بتنفيذها، مؤكدا ان الوضع في سنجار مطمئن ومسيطر عليه".

واشار الى تحويل ملف حماية الحدود العراقية - السورية الى قيادة الفرقة السادسة الشرطة الاتحادية، مؤكداً وجود تنسيق كبير بين قيادة الفرقة السادسة وقيادة عمليات نينوى بفرقتيها 25 وال 20 وهنالك تنسيق كبير مع الحكومة المحلية بشان الوضع الامني في محافظة نينوى.

ويحتفل العراقيون اليوم الخميس بالذكرى الثالثة ليوم النصر، وهي ذكرى عزيزة على العراقيين، انتصرت فيها إرادة الخير على إرادة الشر وتم الإعلان عن طرد عصابات داعش الإرهابية من كامل التراب العراقي وانهيار دولتهم المزعومة.

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