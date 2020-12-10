ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

2020/12/10 | 11:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تكشفت ملامح المرشحين الستة لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات الدور الأول من المسابقة.

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