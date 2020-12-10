بالصور.. إنهيارات جبلية في أربيل وتحذير من وقوع

2020/12/10 | 11:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت مديرية المرور في محافظة اربيل باقليم كردستان اليوم الخميس من مخاطر تكرار الإنهيارات الجبلية على طريق باسرمه – قنديل.

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