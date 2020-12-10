خليل: عناصر حزب العمال الكردستاني لا يزالون بالقضاء ويمنعون تنفيذ اتفاق التطبيع

2020/12/10 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائممقام قضاء سنجار محما خليل، عن استمرار تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل القضاء.

وأكد خليل ان اخلاء القضاء من المظاهر المسلحة وعناصر حزب العمل والذي تداولته وسائل الاعلام كان ظاهريا فقط على حد وصفه، لأن مقاتلي حزب العمال لا يزالون داخل القضاء، ويشكلون عائقا امام تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومتي بغداد وأربيل والخاص بتطبيع الأوضاع في سنجار، مضيفا ان عودة مظاهر الحياة الطبيعية والدوائر والمؤسسات الحكومية الى القضاء يستوجب انهاء وجود الجماعات المسلحة بشكل نهائي.

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