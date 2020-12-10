تعرض وثائق خاصة بلقاح فايزر بايونتيك إلى قرصنة الكترونية

2020/12/10 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

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تمكن قراصنة الكترونيون من اختراق وثائق خاصة بلقاح فايزر بايونتيك المضاد لفيروس كورونا وفق ما أعلنته شركة فايزر الأميركية لإنتاج الادوية.

وقالت فايزر وشريكتها الألمانية بايونتيك ان القراصنة استهدفوا وثائق ترتبط بتطوير لقاح كوفيد تسعة عشر، عبر هجوم الكتروني تعرضت اليه وكالة الأدوية الأوروبية، في حين أكدت الشركتان ان الحادث لن يؤثر على الجدول الزمني لمراجعة اللقاح، اضافة الى عدم نجاح عملية القرصنة في اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في التجارب على اللقاح.

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