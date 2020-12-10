وزير الدفاع “يعاتب” الشمري لعدم ذكره عمليات صلاح الدين: لولانا لما تحررت الموصل

2020/12/10 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..انتقد وزير الدفاع جمعة عناد، الخميس، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وذلك بسبب عدم ذكره قيادة عمليات صلاح الدين اثناء استعراض القوات المشاركة في عمليات التحرير.وقال سعدون خلال اعتلاء منصة الاحتفالية المركزية بمناسبة يوم النصر وتابعته /المعلومة/، مخاطبا الشمري “انا اعتب عدم ذكر قيادة عمليات صلاح الدين (الذي كان قائدها)”، مبينا انه “لولا تحرير مدينة بيجي لما تحررت الموصل”.وأضاف سعدون، ان “بيجي بقيت عصية”، مشيرا الى أن “احد الدواعش تحدى القوات الأمنية بأنها اذا استطاعت تحرير بيجي فاننا نعطيكم الموصل (ابلاش)”.وكان الشمري استعرض خلال كلمة القاها في الاحتفالية القوات المشاركة بعمليات التحرير والمهام التي ادتها خلال المعارك دون ان يذكر قيادة عمليات صلاح الدين.



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