نيجرفان البارزني في بغداد الأسبوع المقبل لاكمال مهمة الطالباني

2020/12/10 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كاروخ خشناو , الخميس , ان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيصل العاصمة بغداد مطلع الأسبوع المقبل , مبينا ان الزيارة هي مكملة لزيارة نائبه قوباد الطالباني الموجود حاليا في بغداد .وقال خشناو في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيصل الى العاصمة بغداد مطلع الأسبوع المقبل لانهاء الملف بشان الموازنة وإيجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين بغداد والاقليم ” .وأضاف ان “نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وصل الى بغداد لنفس السبب ” , مؤكدا أن “هناك إرادة سياسية وحكومية في الإقليم لحل المشاكل مع بغداد خاصة بعد موافقة حكومة الإقليم على قانون تمويل العجز المالي الذي اشترط على الإقليم تسليم المركز 250 ألف برميل و 50% من المنافذ الحدودية وكذلك مناقشة موضوع تحديد عدد موظفي الإقليم ” .يذكر ان نائب رئيس الإقليم قوباذ طالباني يرافقه وفد رفيع المستوى الى بغداد حبث سيتم مناقشة بغداد ملفات عدة من بينها، مستحقات كردستان في موازنة 2021 وغيرها من الملفات .انتهى / 25م

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