العبادي في الذكرى الثالثة لتحرير الاراضي العراقية من تنظيم داعش: الانتخابات النزيهة هي المفتاح نحو الاصلاح

2020/12/10 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الاسبق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الخميس، في الذكرى الثالثة لتحرير الاراضي العراقية من تنظيم “داعش” على قيام عملية إنتخابية حرة ونزيهة معبرة عن إرادة العراقيين وتطلعهم نحو الإصلاح والتغيير.وقال العبادي: “تحل علينا ذكرى العاشر من … Readmore

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