جرائم الاغتيال الإسرائيلية إرهاب دولة مسكوت عنه - سنية الحسيني

2020/12/10 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني فتحت عملية اغتيال محسن فخري زاده العالم النووي الإيراني ملف سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل لتحقيق أهداف سياسية، خصوصاً وأن هذه العملية لن تكون الأخيرة.



فقد تواجه إيران المزيد من عمليات الاغتيال لعلماء إيرانيين يعملون في مجال تطوير البرنامج النووي في بلادهم.



وطالما لجأت إسرائيل لسياسة الاغتيالات من بين سياسات أخرى للتصدى لأي محاولة تقدم عليها أي دولة من دول المنطقة لتطوير برامجها وقوتها النو ......





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