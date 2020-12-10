التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ٤ كانون الأول ٢٠٢٠ في بغداد - الحزب الشيوعي العراقي

2020/12/10 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العراقي عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة ٤-;- كانون الأول ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- في بغداد، اجتماعها الاعتيادي الدوري.بدأ الاجتماع اعماله بالوقوف دقيقة صمت تكريما للشهداء من المنتفضين والحركة الاحتجاجية، وضحايا الإرهاب والعنف من أبناء شعبنا، وللراحلين عنا من رفاق الحزب وأصدقائه في الأشهر الأخيرة.وبروح نقدية ومسؤولية عالية وحرص على عمل الحزب والارتقاء به وبدوره في ......





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