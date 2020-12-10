زلزالان قويان يضربان منطقتين في إيركوتسك الروسية

2020/12/10 | 12:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أفادت وزارة الطوارئ بمنطقة إيركوتسك الروسية بوقوع زلزالين قويين بمنطقتي بريانغاري وبورياتيا.

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