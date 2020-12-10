برهم صالح في يوم النصر: يجب الحفاظ على الانتصارات عبر مواصلة الحرب على الإرهاب وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها

2020/12/10 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية في يوم النصر: يجب الحفاظ على الانتصارات عبر مواصلة الحرب على الإرهاب وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها، وتحقيق الأمن الإقليمي وأن يكون العراق مرتَكَزاً في ذلك شدد السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في بيان له بمناسبة يوم النصر … Readmore

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