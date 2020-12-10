الدولار يعود للارتفاع في العراق

2020/12/10 | 12:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عاودت أسعار صرف الدولار في العراق، الى الارتفاع اليوم الخميس.

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