القبض على داعشي في {ديوان الحسبة} بكركوك

2020/12/10 | 12:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات: القبض على احد عناصر داعش بما يسمى ديوان الحسبة في كركوك

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش ضمن قواطع المسؤولية القبض على احد الارهابيين في منطقة الحرية بمحافظة كركوك المطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابية والذي عمل أحد عناصر مايسمى ديوان الحسبة ،فضلا عن ورود اسمة ضمن قوائم بودرة رواتب العصابات الارهابية التي عثر عليها خلال عمليات التحرير.، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية.

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