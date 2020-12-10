نائبة: اقحام البرلمان في لجنة المفاوضات مع الإقليم غير صحيح

2020/12/10 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الخميس , ان اقحام البرلمان في الفريق التفاوضي مع إقليم كردستان غير صحيح , مطالبة ممثلي البرلمان بالاكتفاء بدورهم الرقابي ولايتدخلوا بعمل الحكومة حتى لايكون البرلمان بعيدا عن الاتفاقات الحكومية .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اقحام عدد من النواب في الفريق الحكومي المفاوض مع الإقليم غير صحيح وذلك حفاظا على عدم تورط مجلس النواب بالاتفاقيات المشبوهة خاصة وان احد أعضاء الوفد يعمل مديرا لاحد المصارف المهمة ومعروف بخبثه وتواطؤه مع الإقليم ” , مطالبة رئاسة البرلمان بـ” توجيه النواب المثلين بالوفد الى عدم الوقيع والاكتفاء بدورهم الرقابي فقط ” .وأضافت ان ” الوفد يتكون من لجنتين الأولى حكومية والثانية نيابية لذلك اطلب عدم تداخل الوفدين وان يتحمل الوفد الحكومي كل تبعات الاتفاقيات بين الإقليم وبغداد التي سيتم توقعيها واللجنة النيابية تعد تقريرا راقابيا بما سيحصل بين الطرفين”.وكان عضو مجلس النواب رياض المسعودي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن من حق الحكومة الاتحادية التدخل عسكريا في إقليم كردستان اذا تعرضت المصالح الوطنية والسيادية هناك للخطر وذلك في ظل تصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية في الإقليم.



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