2020/12/10 | 12:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يثني على دور القوات الامنية بينها البيشمركة: الاصدقاء حول العالم ساعدونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/10 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يثني على دور القوات الامنية بينها البيشمركة: الاصدقاء حول العالم ساعدونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يثني على دور القوات الامنية بينها البيشمركة: الاصدقاء حول العالم ساعدونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).