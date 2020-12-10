ارتفاع عدد ضحايا

2020/12/10 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المختصة في ولاية اندرا براديش بجنوب الهند أن عدد الذين قد أصيبوا بـ"مرض غامض" قد ارتفع إلى 593 حالة.

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