2020/12/10 | 12:23 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار بيع الدولار، اليوم الخميس (10 كانون الأول 2020)، استقراراً بسعر بيع الدولار مقابل الدينار العراقي، قياساً بأسعار يوم أمس، ليبقى سعر بيع الدولار 127,000، بينما سعر الشراء 126,000.

أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن 100 يورو يكون مقابل كل 120,94 دولار، بينما الاسترليني 100 باوند لكل 133,65 دولار، في حين بلغ سعر الليرة التركية 100 دولار مقابل 783,47 ليرة تركية.

وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً $ 1837,70، في حين جاء سعر برميل نفط الخام برنـت، 49,03 دولار، أما سعر برميل نفط الخام الامريكـي، 45,73 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار بيع الدولار في الأسواق العراقية والذهب والنفط عالمياً 7 SKY TV.

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