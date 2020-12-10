السليمانية تسجل هطول اكبر كمية من الامطار

2020/12/10 | 12:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مدينة السليمانية هطول اكبر كمية من الامطار، فيما الترجيحات تشير الى ان الامطار ستهطل بغزارة ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وقال المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، ان محافظتي ديالى والسليمانية سجلتا اعلى كميات من الامطار خلال الشهر المنصرم، ثم مدن جنوب وجنوب شرق البلاد وبعض مناطق الشمال قد سجلت كميات مابين 50-100 ملم وتليها باقي المناطق اما الانبار وبعض،مناطق نينوى فقد سجلت اقل كمية من الامطار.

هذا ورجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزلي في اقليم كوردستان، هطول امطار غزيرة ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بتأثير منخفض قادم من البحر المتوسط، مع هبوب رياح شديدة بالبرودة.

PUKmedia متابعة

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