وفد عراقي يصل القاهرة لتفعيل الاتفاقات المنبثقة عن المجلس التنسيقي

2020/12/10 | 12:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وصل وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، على رأس وفد وزاري عراقي، مساء الأربعاء إلى القاهرة؛ في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستمر 4 أيام.وضم الوفد العراقي، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط، وزراء الكهرباء، والزراعة، والصناعة …

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