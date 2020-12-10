حقوق الانسان ..ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السليمانية

2020/12/10 | 12:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، في تصريح ، اليوم، بمقتل 9 أشخاص من بينهم منتسب أمني، وإصابة 56 آخرين إثر الأحدث التي رافقت الاحتجاجات في السليمانية بإقليم كردستان، حتى يوم أمس.

وأوضح البياتي، أن هذه الحصيلة من الضحايا جاءت إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي والمط...

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