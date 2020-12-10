الكاظمي في ذكرى النصر: العراق لا يقبل القسمة

2020/12/10 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن النصر الذي تحقق على “ داعش” هو عراقي والدم الذي سال من أجل الشرف والأرض عراقي، مشيرا إلى أن العراق لا يقبل القسمة.وقال الكاظمي في كلمة القاها من الفلوجة بمناسبة يوم النصر ونقلها مكتبه الإعلامي واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الانتصار على داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم”.وأضاف، أن “كل مقاتلينا، ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي صاغوا قلادة النصر وأهدوها الى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم”.وتابع، أن “النصر عراقي ..



الدم الذي سال من أجل الشرف والأرض عراقي ..



التضحيات التي قُدمت عراقية ..



نعم ساعدنا الأصدقاء حول العالم، لكن النصر تحقق بجهود وتضحيات عراقية، وانتصرنا أخيرا”.وأشار الكاظمي إلى أنه “من هذه المناطق هنا الفلوجة والخالدية والأنبار، حاول داعش اختطافها من العراق ..



لكن العراق لا يقبل القسمة، والعراق أبيُّ الضيم ..



والعراق كرامة ..



داعش حاول الإساءة الى كرامة العراقيين، فوجد أمامه أبطالاً وصناديد علّموا الإنسانية معنى الكرامة الوطنية”.



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