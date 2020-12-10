العراق يحافظ على مركزه في تصنيف “فيفا” الشهري

2020/12/10 | 12:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..أصدر الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، التصنيف الشهري الجديد الخاص بالمنتخبات.وجاء المنتخب الوطني العراقي في المركز الـ69 برصيد 1347 نقطة وهو ذات المركز في التصنيف قبل الاخير.وجاء العراق سابعاً على مستوى المنتخبات العربية والاسيوية.وتصدر التصنيف المنتخب البلجيكي برصيد 1780 نقطة ثم فرنسا برصيد 1755 والبرازيل برصيد 1743 وانجلترا برصيد 1670 نقطة.



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