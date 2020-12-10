الجنائية الدولية تغلق تحقيقا بجرائم حرب بريطانية في العراق

2020/12/10 | 12:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها بصدد إغلاق تحقيق أولي في جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون عقب الغزو الأميركي للعراق خل...

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