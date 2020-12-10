طارق حرب: نحتاج لقوانين تحد من سلطة الاحزاب لحماية حقوق الانسان

2020/12/10 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب ان العراق لا يحتاج الى قوانين جديدة فيما يتعلق بحقوق الانسان بقدر ما هو يحتاج الى تطبيق ما موجود من قوانين.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس، ان الانتقاص من حقوق الانسان وعدم الاعتراف بها وعدم تنفيذها ناتج من التطبيق والواقع اكثر من كوننا نحتاج الى قوانين جديدة، مستدركا نعم نحتاج الى قوانين اخرى تكمل المجموعة القانونية الخاصة بحقوق الانسان، رغم انه كانت لدينا وزارة لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، ومفوضية حقوق الانسان.

وأضاف ما نعانيه معاناة واقعية من الميليشيات، العصابات، تنظيم داعش، السلاح المنفلت، المال والسياسة، مشددا على الحاجة لتشريع بعض القوانين التي تحد من سلطة السياسة والاحزاب والسلاح المنفلت والعشيرة، مؤكدا ضرورة ان تكون هذه القوانين صارمة لمنع خرق حقوق الانسان.

PUKmedia / فائق إيزدي

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