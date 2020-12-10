انطلاق المباحثات (العراقية - المصرية) في القاهرة

2020/12/10 | 12:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، انطلاق مباحثات الوفد الوزاري العراقي مع الجانب المصري في القاهرة.

وقال الناطق باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح له، اليوم (10 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الوفد الوزاري العراقي سيجري جولة من المباحثات مع نظرائهم في جمهورية مصر العربية، يتخللها إجراء جولات ميدانية لعدد من المشروعات ضمن قطاعات التنمية والصحة والاسكان".

واضاف ان "المنسق الوطني للمجلس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، سيلتقي نظيره المصري"، مبينا ان "اللقاءات ستكون ضمن مخرجات القمة الثلاثية المنعقدة في عمان، والتي انبثق عنها المجلس التنسيقي بين العراق والأردن ومصر".

وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم قد وصل على رأس وفد وزاري إلى القاهرة، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، تستمر أربعة أيام، وتهدف الزيارة إلى ايجاد الآليات المناسبة لتفعيل ماتم الاتفاق عليه في اللجنة العليا العراقية- المصرية المشتركة، فضلا عن متابعة تنفيذ، المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي- المصري- الاردني المشترك".

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