الكرملين ينفي الانباء المتداولة حول إصابة بوتين بمرض خطير

2020/12/10 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى القصر الرئاسي في روسيا، الانباء المتداولة حول تدهور صحة الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن إصابة بوتين بمرض خطير بأنها غير صحيحة ومدعاة للسخرية على حد قوله، مبينا ان الرئيس لا يكترث للأنباء التي تتناول صحته الشخصية ويرفض على الدوام نشر أية معلومات عن حياته الخاصة او عن افراد عائلته.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، والتي قالت فيه ان الرئيس بوتين مصاب بمرض الباركنسون، وانه يقوم بإجراء التحضيرات للتخلي عن الحكم في العام المقبل.

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