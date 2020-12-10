بايدن يدافع عن اختياره الجنرال أوستن لتولي وزارة الدفاع

2020/12/10 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دافع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن اختياره الجنرال المتقاعد الأميركي لويد أوستن لتولّي وزارة الدفاع، وذلك في مواجهة معارضة عبّر عنها ديموقراطيّون اعتبروا أنّ مدّة تقاعد لويد لا تزال دون السبع سنوات.

وأعرب بايدن عن ثقته بأوستن مؤكدا ان البلاد بحاجة اليه خلال الوقت الراهن وطالب الكونغرس بمنحه استثناء لأوستن.

واعتمد الكونغرس قاعدة تنصّ على أنّ أيّ عسكريّ سابق مرشّح لتولّي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقلّ.

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