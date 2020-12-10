بغداد والقاهرة تبحثان تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

2020/12/10 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش مع نظيره المصري محمد شاكر المرقبي في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وذكر بيان عن مكتب حنتوش أن “الجانبين بحثا آلية التعاون الثنائي بين البلدين وخصوصاً في مجال تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة”.

واضاف “كما تطرق الجانبان الى آلية تسهيل دخول الشركات المصرية الى العراق والمشاركة في اعادة تأهيل المحطات الكهربائية”.

وتابع أن “وزير الكهرباء المصري عرض خلال اللقاء وضع الطاقة الكهربائية في مصر قبل العام ٢٠١٤ وابرز المشاكل التي كانت تواجهها في عملية انتاج الطاقة وابرز الخطط التي وضعت لتجاوز هذه الازمة، حتى وصلت الى مرحلة تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية”.

من جانبه استعرض وزير الكهرباء العراقي “جهود الحكومة العراقية في حل ازمة الكهرباء من خلال التعاقد مع شركات عالمية لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة واعادة تأهيل المحطات القديمة”.

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