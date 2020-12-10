مطالبات في العراق للسماح بعودة الجماهير للملاعب بنسبة 50%

2020/12/10 | 13:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت العديد من الخروقات في قضية دخول الجماهير (كريم جعفر/فرانس برس)

تتواصل مطالبات الجماهير العراقية بضرورة السماح لهم بالدخول إلى الملاعب ومشاهدة مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/ 2021.

ولم يسمح للجماهير بدخول مباريات الدوري العراقي الممتاز، منذ بداية الموسم الكروي الحالي ولغاية الجولة السابعة، التي اختتمت أمس الثلاثاء، وذلك بناءً على توصية خلية الأزمة الحكومية، بعدم دخول الجماهير للملاعب من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

ورغم الحظر المفروض على الملاعب العراقية بعدم حضور الجماهير، إلا أن هناك خروقات كبيرة حصلت خلال العديد من المباريات بالجولة السابقة من خلال دخول الجماهير عبر المباني القريبة من الملاعب لمشاهدة مباريات أنديتهم، الأمر الذي جعل الجميع يطالب بضرورة عودتهم للملاعب.

وخاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خلية الأزمة الحكومية، وذلك من أجل السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأرسلت الهيئة التطبيعية كتاباً رسمياً، مساء الأربعاء، إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مخاطبة خلية الأزمة، وذلك للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات دوري الكرة الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الإجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا.

وتنتظرُ التطبيعية الردّ الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز.

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