ارتفاع حصيلة أحداث السليمانية إلى 9 شهداء و56 مصابا

2020/12/10 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الخميس، ارتفاع حصيلة الأحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية كبرى مدن إقليم كردستان، إثر الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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