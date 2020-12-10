القضاء يصادق على شمول وزير سابق بإجراءات البعث لإنتمائه للحزب

2020/12/10 | 13:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصادقت محكمة التمييز الاتحادية، على شمول نعيم ثجيل الربيعي وزير الاتصالات السابق بإجراءات الهيئة العليا للمساءلة والعدالة لإنتمائه الى حزب البعث المنحل الذي قاد العراق لقرابة اربعة عقود واسقطته الولايات المتحدة الامريكية في العام 2003.واستندت المحكمة في قرارها على ان الوزير السابق في الحكومة الاتحادية المستقيلة كان يشغل منصب “عضو فرقة” في الحزب، …

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