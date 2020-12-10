البنك الدولي يخصص 35% من تمويله لمواجهة تغير المناخ

2020/12/10 | 13:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقرر البنك الدولي تخصيص 35 بالمئة من تمويله خلال الخمسة أعوام القادمة لدعم المشروعات المرتبطة بالمناخ، ارتفاعا من 28 بالمئة في الأعوام الخمسة السابقة التي تنتهي في 2020.وقال البنك الدولي، الخميس، إن نصف التمويل المرتبط بالمناخ سيأتي من وحدتيه الرئيسيتين: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.ويهدف هذا التمويل لدعم مشروعات التكيف …

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