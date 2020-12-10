الحزب الإسلامي: النصر على ارهاب داعش انجاز عراقي وطني بامتياز

2020/12/10 | 13:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد الحزب الإسلامي العراق، ان يوم العاشر من كانون الأول سيبقى علامة مضيئة في تاريخ العراق، مبيناً أن هذا النصر كان وسيبقى عراقياً وطنياً بامتياز، صنعه شهداء الوطن الأبطال.وأشار الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص، إلى ان هزيمة ارهاب داعش كانت تتويجاً لبطولات عراقية ضحت بالغالي والنفيس من أجل تحرير أرضنا من …

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